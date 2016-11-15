Дмитрий Медведев обсудил задержание Улюкаева с Путиным

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом России по поводу задержания министра Алексея Улюкаева. Премьер министр считает, что дело требует тщательного расследования.

Дмитрий Медведев осведомлен о следствии в отношении министра экономразвития РФ Алексея Улюкаева, сообщает пресс-служба российского правительства. 15 ноября рано утром Медведев подробно обсудил с Владимиром Путиным задержание Улюкаева. Премьер считает, что обстоятельства взятки требуется тщательно расследовать: в этом деле не должно быть неясностей и недомолвок. Владимир Путин придерживается аналогичной позиции.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о комментарии депутата Госдумы РФ Анатолия Выборнова, который сказал, Что Улюкаев должен ответить по закону, перед которым все равны.