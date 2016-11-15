Депутат Госдумы про задержание Улюкаева: перед законом все равны

Перед законом равны все, независимо от прежних заслуг, положения в обществе или должности. Так считает народный избранник Анатолий Выборный. Глава Минэкономразвития тоже должен ответить перед законом.

Задержание главы российского ведомства по развитию экономики Алексея Улюкаева депутат Анатолий Выборный считает признаком того, что российское антикоррупционное законодательство работает отлично, позволяя набирать обороты антикоррупционной борьбе, передает «Лайф».

Парламентарий Анатолий Выборный полагает, что в данном деле не так важна сумма, с которой попался взяточник (Улюкаева взяли при передаче ему двух миллионов долларов), сколько неотвратимость наказания.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о задержании министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева.