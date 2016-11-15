СМИ: ближайших помощников Алексея Улюкаева блокировали в самолете

Команда Министерства по экономическом развитию РФ блокирована в самолете, который следует в столицу Перу – Лиму. Помощники задержанного за взятку министра вылетели на встречу министров стран АТЭС.

Пока неизвестно, кто на высокой встрече заменит самого Улюкаева, если даже его команду не выпускают из самолета, пишет «МК».

Дело в том, что в Лиму нет прямых рейсов из Москвы и помощники Алексея Улюкаева вылетели туда чуть раньше, чтобы с пересадками в Париже или Мадриде прибыть на важный форум.

Самого Улюкаева в Лиме ожидали увидеть 16 ноября: с 17 по 18 ноября у него там были запланированы важные встречи. В двадцатых числах к участникам встречи должны были присоединиться и лидеры стран АТЭС (Россия, Япония, США, Китай, Австралия), - ожидался и визит российского лидера.