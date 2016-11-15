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//Криминал

СМИ рассказали подробности передачи Улюкаеву взятки в $2 млн

15 ноября 2016, 14:03 [ «АН-онлайн» ]

СМИ рассказали подробности передачи Улюкаеву взятки в $2 млн
pixabay.com

СМИ сообщают подробности передачи главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву денежных средств в размере $2 млн, которые ему вменяют в качестве взятки. Министр находился в оперативной разработке не менее года.

Разработкой высокопоставленного федерального чиновника занимались сотрудники ФСБ и службы безопасности «Роснефти», от представителя которой якобы Улюкаев и получил вышеназванную сумму.

Как рассказали источники «Новой газеты», а также подтвердил собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ, сумма в размере $2 млн была помещены в банковскую ячейку, «однако сам Улюкаев деньги не изымал». При этом материалы оперативно-технических мероприятий «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги».

Ранее Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении крупной взятки. Министр вымогал деньги «за выданную Минэкономразвития положительную оценку», которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакета акций «Башнефти» в размере 50%. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщала, что при задержании Улюкаев безрезультатно пытался дозвониться до своих покровителей.

Задержанный уже допрошен и ему предъявлено официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие ходатайствуют о мере пресечения министру.

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