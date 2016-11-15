СК РФ: Улюкаеву предъявлено обвинение

Чем громче арест, тем быстрее обвинение? Алексея Улюкаева задержали несколько часов назад и вот уже в следственных органах заявляют о том, что министру экономического развития России предъявлено обвинение.

Неожиданностей не произошло: Улюкаева обвиняют в получении крупной мзды: две тысячи долларов, передают РИА Новости.

Ранее «АН-онлайн» сообщал о задержании министра Улюкаева с поличным, при получении им денег. В министерстве тогда отказались комментировать задержание, а затем сообщили, что для них это полная неожиданность, - знали бы они, какая это неожиданность была для самого Уклюкаева…

В настоящее время следователи ходатайствуют о мере пресечения министру. О громком задержании появилось множество мнений, но большинство склоняется к тому, что высокий чиновник не должен избежать ответственности, если виновен. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов даже связал этот арест со скорой отставкой российского правительства.