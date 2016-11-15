Улюкаева допрашивают в СКР

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, о задержании которого Следственный комитет сообщил сегодняшней ночью, сейчас находится на допросе в ведомстве. Против него возбуждено дело о взятке в особо крупном размере.



Пока задержанный министр, который в течение года находился в оперативной разработке ФСБ, является единственным подозреваемым по делу о взятке в $2 млн, хотя причастность других лиц будет проверяться.

Улюкаеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Уголовное наказание по данной статье предусматривает не только лишение свободы на длительный срок, но и многократный штраф, в несколько десятков раз превышающий сумму взятки.

14 ноября Улюкаев был задержан при получении $2 млн от представителя «Роснефти». Эти деньги, как считает следствие, чиновник вымогал у руководства компании за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить «Башнефть».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, многократно требовавший отставки министра, назвал его задержание «позорищем». «То, что министра такого уровня задерживают за взятку, — это в морально-политическом плане невиданный факт», — заявил он «Интерфаксу». Политик напомнил, как требовал «закрыть коррупционную кормушку, перестать распродавать собственность», но «министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете».

Представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это очень серьезное обвинение, требующее весомых доказательств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «перед законом все равны».



Для Александра Цыбульского, замминистра экономического развития новость о задержании шефа была полной неожиданностью. «Для меня эта новость… совершенно удивительная и непонятная», - заявил он в комментарии Газете.Ru.



При этом глава государства Владимир Путин был проинформирован об оперативной разработке Улюкаева с самого начала, получая от ФСБ полную информацию.



