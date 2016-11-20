Посредником между Улюкаевым и Сечиным мог быть глава ВТБ

Как сегодня сообщили осведомленные источники, отправленный за утрату доверия в отставку министр экономического развития Алексей Улюкаев, вымогал взятку у руководства «Роснефти» через некое доверенное лицо.

Им был, по версии источников «Росбалта», глава крупного государственного банка. У «Аргументов недели – Крым» есть версия, что этим банкиром был Андрей Костин – глава ВТБ. Это его Улюкаев уговорил не покупать санатории Фороса весной 2014 года. АН уже неоднократно писали о том, как министр саботировал крымское направление, в частности убеждая президента отказаться от присоединения Крыма.

В разговоре с банкиром, Улюкаев сетовал на то, что он лично и его подчиненные работали оперативно и почти круглосуточно над подготовкой документации для быстрого заключения сделки по покупке «Башнефти» «Роснефтью», а никакой благодарности за это не получили. После этого якобы министр пригрозил в дальнейшем тормозить все дела, касающиеся «Роснефти». Оперативники, уже начавшие к тому времени прослушку, расценили эти фразы как угрозу в адрес нефтяной компании.

Рамзану Кадырову теперь тоже стало «понятно, почему Улюкаев без какого-либо обоснования тормозил передачу республике «Чеченнефтехимпрома», несмотря на резолюцию российского президента и заключения профильных ведомств.

На этом фоне все больше предположений звучит о том, что задержанный за вымогательство взятки в 2 млн долларов министр мог выполнять прямые распоряжения из-за океана и его действия были направлены на подготовку майдана в России накануне президентских выборов 2018 года.



