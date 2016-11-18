Кадыров заявил о претензиях к Улюкаеву
18 ноября 2016, 21:43 [ «АН-онлайн» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свои претензии к бывшему министру экономразвития Алексею Улюкаеву, который обвиняется в вымогательстве суммы в два миллиона рублей у “Роснефти”.
В сообщении, опубликованном на странице Кадырова в Instagram, говорится, что Улюкаев намеренно тормозил передачу Чечне нефтяной компании “Чеченнефтехимпром”. По словам главы Чечни, республика продолжительное время сталкивалась с серьезными препятствиями в этом вопросе даже несмотря на резолюцию российского президента и заключения профильных ведомств. Кадыров отметил, что только сейчас стало ясно, как нужно было действовать для положительного разрешения вопроса с предприятием.
Глава Чеченской республики на протяжении нескольких лет добивался передачи “Чеченнефтехимпрома”, принадлежущую в данный момент Росимуществу. Однако этого не произошло до сих пор, хотя еще год назад президент России принял решение о передачи компании чеченским властям.
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