Всех россиян шокировала сегодняшняя новость о задержании главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого простой народ явно относил к разряду неприкасаемых. Высокопоставленный чиновник попался на взятке.

Конечно, два миллиона долларов в качестве взятки за участие в приватизации «Башнефти» – это копейки на том этаже, где проживал Улюкаев, - замечает «АН-Крым». Но для громкого завершения влияния на российскую экономику и политику, а также сигнала другим представителям либерального блока вполне достаточно.

В Крыму, мягко говоря, недолюбливают Улюкаева. Он один из российских деятелей, убеждавших российского президента Путина, что Крым России не нужен. Неприязнь министра к полуострову объясняется не только его либеральными взглядами. После Крыма к России, семья министра формально лишилась зарубежной недвижимости: в декларации супруги Улюкаева за 2013 год указано, что она владеет пятью земельными участками и двумя жилыми домами на полуострове.

Припоминают министру и создание федерально-целевой программы для Крыма, к разработке которой он имел прямое отношение. По мнению экспертов, она имеет много недостатков, исправить которые весьма сложно на законодательном уровне.



