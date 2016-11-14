"Отвратительная семерка": в Москве задержаны полицейские за превышение полномочий

Против семерых сотрудников полиции Троицкого и Новомосковского отделений полиции Москвы возбуждены уголовные дела по статье о превышении полномочий. Подозреваемые незаконно изъяли имущество у продавца.

Имущество было непростым: полицейские изъяли у торговца янтарем полудрагоценных камней на сумму порядка двух миллионов рублей, передает ТАСС.

По версии следственных органов, задержанные в марте текущего года, исполняя обязанности сотрудников уголовного розыска, под видом обыска изъяли и присвоили себе партию янтаря на полтора миллиона рублей.

На этом полицейские не остановились, изъяв в свою пользу и все ценное, что нашли в автомобиле своей жертвы. А в машине они нашли 200 тысяч рублей. Но и этого вымогателям показалось мало: они проводили потерпевшего до банкомата и заставили снять с карточки еще 200 тысяч рублей, присвоив таким образом около двух миллионов рублей.