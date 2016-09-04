МУР усилит борьбу с этнической преступностью

После реорганизации в МУРе появится отдел, занимающийся преступниками с Кавказа, и отдел по работе с выходцами из Средней Азии. Будут усилены отделы по борьбе с гадалками и другими мошенниками.

Будет привлечено больше людей в оперативно-разыскную части, которая занимается раскрытием мошенничеств общеуголовной направленности. «Все этих экстрасенсов, гадалок, торговцев БАДами и т.п., которые обирают население, развелось столько, что уже не хватает сотрудников»,— отметил источник «Росбалта».

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