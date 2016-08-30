Начальник МУРа уходит в отставку, все сотрудники выведены за штат

Начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит в отставку.

В ближайшее время он, как ожидается, займет пост главы УВД по Восточному административному округу Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в праоохранительных органах.

О том, кто займет вакантную должность, пока не сообщается, известно только, что кандидатур на примете пока нет.

Ранее также стало известно, что все сотрудники МУРа выведены за штат. Это не коснулось только "убойного отдела". Реформирование связано с тем, что руководство московского главка МВД хочет добиться эффективности работы и избавиться от коррупционеров.