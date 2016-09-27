Две безработные девушки ограбили пенсионерку на 90 тысяч рублей

Две девушки сегодня арестованы в Кирове за нападение на пенсионерку в микрорайоне Лянгасово. Они жестоко били и пинали старушку, сломали ей палец, затем отобрали золотые украшения и сотовый телефон.

Пострадавшая обратилась в полицию. По горячим следам были установлены личности грабительниц, в квартирах у которых нашли отнятое золото, которые они не успели сдать в ломбард. Подозреваемыми оказались неработающие местные жительницы – одной 26, другой 31 год. Сейчас преступницы находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия».

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