Убийца бывшего следователя СКР сам сдался полиции

Убийца известного иркутского адвоката, бывшего сотрудника СКР по Иркутской области Дмитрия Васькова явился в отделение полиции, спустя несколько часов после совершения преступления.

По предварительной версии следствия, 42-летний житель Улан-Удэ расстрелял адвоката из-за разногласий в бизнесе. Предполагается, что дело может быть связано с нелегальной добычей нефрита, поскольку ранее в здании хостела, на территории которого было обнаружено тело Васькова, находилась фирма, занимавшаяся добычей полудрагоценных камней.

Напомним, Дмитрий Васьков был застрелен через боковое стекло своего автомобиля. Mercedes иркутского адвоката был найден во дворе хостела в центре Улан-Удэ. Предполагается, что Васьков вел ответный огонь, поскольку в салоне рядом с телом сотрудники полиции обнаружили пистолет.

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