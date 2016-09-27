В Кировской области пенсионерка была жестоко убита своей нетрезвой гостьей

В поселке Большевик Кировской области сотрудники правоохранительных органов расследуют жестокое убийство 82-летней женщины, чье тело было обнаружено в своей квартире.

Как стало известно следствию, причиной убийства послужила банальная бытовая ссора. Накануне вечером пенсионерка впустила в свою квартиру 62-летнюю женщину, с которой ранее не была знакома. Женщина была пьяна, но просила позволить ей переночевать. Пенсионерка сжалилась и уступила.

Однако в процессе общения между женщинами возникли разногласия, которые в конце концов вылились в перепалку. Тогда гостья схватила со стола бутылку и набросилась на хозяйку, нанося ей удары по голове. Этого женщине показалось недостаточно, и тогда в ход пошел кухонный нож, который она несколько раз вонзила в шею и голову приютившей ее пенсионерки. От полученных травм старушка скончалась.

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