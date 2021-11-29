Китайская компания требует с Украины 4,5 миллиарда долларов

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29 ноября 2021, 16:48 Источник: colonelcassad.livejournal.com

В заявлении компании «Beijing Skyrizon» говорится о том, что Китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия "Мотор Сич" намерен через суд в Гааге добиваться от Киева выплаты компенсации за убытки.

"Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд в Гааге по делу "Мотор Сич" в соответствии с установленными процедурами", — сказано в документе, опубликованном в соцсети WeChat.

Отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних 5 лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".

"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", — указано в заявлении.

Подчеркивается, что это может быть не финальная сумма

"Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", — добавили в китайской компании.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее принял решение о возвращении предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность. После этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал соблюдения законных прав китайских инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о трехлетних санкциях против акционеров, в частности, они коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, комментируя это, заявил, что в Пекине рассчитывают на обеспечение Киевом законных интересов и прав китайских компаний.

Вполне ожидаемая реакция Китая, которую конечно не оставят без ответа действия американских марионеток на Украине, которые уже после заключенного соглашения по "Мотор-Сич" после звонка из Вашингтона разорвали сделку и фактически кинули китайцев на деньги, продемонстрировав реальную "инвестиционную привлекательность Украины".

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