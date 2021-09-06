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Новое освоение Сибири потребует качественно «новых-старых» людей

Типаж энтузиастов и русских первопроходцев априори враждебен торгашам-банкирам

, 19:36 Источник: russkiy-malchik.livejournal.com

Новое освоение Сибири потребует качественно «новых-старых» людей

Сибирский проект Шойгу — это первая за долгие годы качественная инициатива власти после заморозки. Это не просто новые города, по сути, это новое освоение Сибири. Это новая пространственная политика страны и перенос центра развития из сверхурбанизированного московского региона (которым, по сути, стал весь ЦФО) на пространства Сибири — вслед за переходом мировой экономики с Запада на Восток.

Но главное — это изменение и оздоровление внутренней политики страны

Шойгу предлагает не просто технологическую или строительную задачу, он предлагает принять исторический вызов качественного обустройства русского пространства. Он ставит в пример программу Столыпина и большие советские стройки — тем самым подразумевая переход от потребительско-монетаристской модели к идейно-ценностному содержанию развития регионов.

С предложением Шойгу можно спорить в деталях — в частности, о размерах городов и профиле научно-промышленных предприятий. На пространствах Южной Сибири правильнее построить 10 городков по 150-300 тысяч в одной агломерации, чем впихивать многоэтажки в миллионные города. Но это уже вопрос экспертной проработки.

Важный момент: это не просто предвыборные лозунги — Шойгу давно лелеет мечту развития Сибири, о строительстве новых городов он рассуждал минимум с 2017 года. А то, что Шойгу решил презентовать этот проект сейчас, скорее говорит не о президентских амбициях, а о желании уйти с военной службы в генерал-губернаторы Сибири. И понять его можно...

Инициативу Шойгу будут всячески блокировать и исправлять

Это уже начали делать: пока не публично, поскольку уже была озвучена поддержка Путина. Главный аргумент будет в нехватке средств, но понятно, что истинная причина не в этом. А в том, что компрадорская часть элиты и даже госуправления, мыслящая в потребительско-монетаристских категориях, прекрасно чувствует главную опасность для них этой идеи.

Она заключается в том, что новое освоение Сибири потребует качественно новых людей. Точнее, старых — тот самый типаж энтузиастов и русских первопроходцев, созидателей, который априори враждебен торгашам и банкирам. Ведь именно такие кадры потребуются для реализации инициативы Шойгу — бесстрашные бессребреники, принципиальные и готовые к сложностям, живущие идеями и большими задачами, а не деньгами. Если проект Шойгу разбудит таких людей массово, станет новой точкой сборки русского мира, то это станет угрозой для компрадоров не меньшей, чем Русская весна 2014.

Вот почему либералы-кудринцы, если не смогут заблокировать проект, попытаются его свести к привычному освоению больших денег и типичной сверхурбанизации. Им не опасны новые города как таковые, тем более если они превратятся в гетто гастарбайтеров, им опасен именно тип новых-старых русских людей.

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