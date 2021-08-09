В Южной Африке разработали новую БМП по стандартам НАТО

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

9 августа 2021, 14:30 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщил южноафриканский ресурс "DefenceWeb", компания Twiga Services and Logistics (Pty) Limited начала в ЮАР серийное производство разработанной ею новой бронированной машины Nyati класса MRAP с колесной формулой 4х4.

Согласно сообщению компании, производство Nyati ведется в соответствии с соглашением о передаче технологии для стартового заказчика в Африке. Twiga заявила, что заказчик развивает собственные возможности оборонной промышленности, и местное производство бронированной машины Nyati является частью этого процесса.

Компания Twiga Services and Logistics является наследницей известного южноафриканского разработчика бронированных машин класса MRAP компании Industrial and Automotive Design SA (IAD), создавшей в свое время семейство широко распространенных во всем мире массово производившихся бронированных машин Mamba с колесной формулой 4х4. На основе Mamba с использованием шасси грузового автомобиля Unimog компания IAD (затем Twiga) разработала и начала выпуск бронированной машины Nyoka.

Стартовым заказчиком машин Nyoka предположительно стала в 2011 году Уганда. В 2018 году была начата сборка машин Nyoka в Уганде на предприятии Народных сил обороны Уганды в Маюге близ Кампалы в партнерстве с компанией Impala Services and Logistics Limited - угандийским отделением компании Twiga.

В связи с этим можно предположить, что нынешняя сборка новой бронированной машины Nyati "в соответствии с соглашением о передаче технологии для стартового заказчика в Африке" также начата на том же предприятии в Уганде.

Разработка бронированной машины Nyati, которая является более тяжелой и защищенной, чем Nyoka, была начата Twiga в 2018 году, испытания опытных образцов были начаты в начале 2019 года, но задержались из-за пандемии коронавируса и карантинов.

Машина Nyati имеет пустой вес 11800 кг и вес полезной нагрузки 1800 кг. Машина имеет длину 6,5 м и ширину 2,7 м, колесную базу 3,8 м, высоту 2,7 м. Вместимость 10 человек, включая двух членов экипажа. Имеются две передние бортовые и две кормовые двери с гидравлическим приводом. На крыше может быть установлена ручная или дистанционно управляемая турель для вооружения. Nyati оснащена 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем Mercedes Benz мощностью 240 кВт (322 л.с.) и автоматической коробкой передач Allison, обеспечивающими максимальную скорость 105 км/ч и запас хода около 850 км при 290 литрах топлива. Колеса оснащены центральной системой регулирования давления в шинах и защитными вставками.

Баллистическая защита корпуса Nyati соответствует уровню стандарта НАТО STANAG 4569 Level 2 (круговая защита от бронебойных пуль патрона калибра 7,62х39 мм), а противоминная - уровню STANAG 4569 Level 4b (от подрыва заряда в 10 кг ТНТ под днищем). Для сравнения, у машины Nyoka баллистическая защита корпуса соответствует уровню STANAG 4569 Level 1, а противоминная - уровню STANAG 4569 Level 2b (от подрыва заряда в 7 кг ТНТ под днищем).

Помимо начатого серийного производства Nyati в варианте линейного бронетранспортера, Twiga сейчас ведет создание вариантов Nyati в качестве медицинской машины и носителя вооружения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости