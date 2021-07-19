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Кабульское правительство отказалось от выполнения требований талибов

Впереди у регулярной армии новый раунд боевых столкновений

, 16:33 Источник: el-murid.livejournal.com

Кабульское правительство отказалось от выполнения требований талибов

Талибан сообщил, что переговоры в Дохе с кабульским правительством успехом не увенчались. Соглашение о прекращении огня на период Курбан-Байрама не достигнуто. Здесь, по-видимому, роль сыграла текущая обстановка.

Кабульская армия сумела на локальных участках остановить Талибан и даже выбить его из ряда уездов. Неудивительно: у талибов формально около 70 тысяч членов движения, под ружьем порядка 40 тысяч человек. Какое-то число добавилось за счет местных вооруженных ополченческих племенных формирований, причем они, скорее, дали гарантии Талибану о нейтралитете, чем о союзнических обязательствах.

40 тысяч, или чуть более - это маловато для Афганистана

Вести партизанскую войну - достаточно, а вот брать территорию под контроль - не очень. Иногда на целую провинцию у талибов буквально 100-200 человек. В определенном смысле есть аналогии с первым периодом событий на Донбассе, когда отряд Стрелкова брал город за городом, но буквально за неделю был вынужден останавливаться в продвижении - некому было и контролировать занятое, и продвигаться дальше.

Та же ситуация возникла и у ИГИЛ (запрещено в России) буквально через два месяца: в Ираке после взятия Мосула летом 2014 года. Несмотря на то, что к полутора-двум тысячам боевиков присоединялись десятки тысяч вооруженных суннитских добровольцев. «Армия террора» подошла к Багдаду числом не более чем в 300-500 человек (и примерно 30-40 тысяч вооруженных суннитских добровольцев, которые были просто массовкой). В обстановке полного развала даже такими малыми силами можно достичь фантастических успехов, но все равно - размазать грамм масла по ста бутербродам невозможно. Две бригады иранского КСИР тогда с трудом, но сумели предотвратить захват Багдада.

В любом случае правительство Кабула даже на таких локальных успехах слегка воспряло и отказалось от выполнения ультимативных требований талибов - в частности, об обмене пленными. Талибан требует освобождения почти 7 тысяч своих боевиков. Кабул вполне логично опасается того, что к 40 тысячам вооруженных талибов они добавят себя и станут серьезной военной угрозой.

Пока переговоры прекращены, так что впереди новый раунд боевых столкновений. По итогам которых придется разговаривать снова. Или уже нет - война штука непростая. Всякое случается...

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