О передвижениях британского эсминца Defender накануне провокации у Фиолента

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

24 июня 2021, 13:34 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Как стало известно USNI News, данные слежения за передвижениями двух военных кораблей НАТО были сфальсифицированы таким образом, что они якобы находились у берегов Крыма, вблизи контролируемой Россией военно-морской базы в Севастополе. В то время как в реальности они были пришвартованы в Одессе, в 180 милях от этих мест.

Маршрут движения британского эсминца HMS Defender во время инцидента 23 июня у российских границ: Корабль находился в 10 морских милях от побережья Крыма (территориальные воды - 12 морских миль от берега), что составляет около 18,5 км. Таким образом ракетный эсминец Королевских ВМС Великобритании действительно углубился в территориальные воды РФ на 3 - 3,7 км.

Примечание: репетиция и отвлекающий маневр провокации 23 июня...

18 июня. В Одессу, пришли 2 военных корабля НАТО: HMS Defender британского королевского флота (эсминец типа Daring Type-45) и HNLMS Evertsen Королевского флота Нидерландов (фрегат класса De Zeven Provinciën).

Согласно фотографиям ВМС США от 17 июня, во время учений в Черном море за этой группой кораблей НАТО наблюдали корабли российского ВМФ

Автоматическая система опознавания (AIS), которая передает информацию о местоположении судов и кораблей, выдает данные для повышения безопасности на море. Эта парочка вышла из Одессы незадолго до полуночи 18 июня. Данные показывают, что они плыли прямо на Севастополь, приблизившись к входу в гавань на расстояние приблизительно 2 морских миль.

В этом стратегическом порту находится штаб-квартира Черноморского флота России

Вопреки данным слежения AIS, есть явные свидетельства того, что два боевых корабля не покидали Одессу. Прямые трансляции с веб-камеры в порту Одессы показывают, что они из Одессы не выходили. Как бы то ни было эта ситуация была хорошо известна военным и местным СМИ. Все в Одессе видели, что тогда они никуда не уходили. Материалы с веб-камер транслируются в прямом эфире на YouTube через Odessa Online. Скриншоты, заархивированные сторонними погодными сайтами, такими как Windy.com, показывали два военных корабля, присутствующих в Одессе в ту ночь.

Развертывание двух военных кораблей НАТО у входа в главную российскую военно-морскую базу будет широко расценено как провокационная акция, основанная на противоречивых притязаниях на суверенитет (Крым). Большая часть международного сообщества, включая США, Великобританию и Нидерланды, не признает Крым в составе России.

На фото ВМС США: Эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Defender, эсминец американских ВМС USS Laboon и голландский фрегат HMNLS Evertsen занимают место в строю для похода, пока российский военный корабль наблюдает издалека (сзади на фото) в Черном море 17 июня 2021 года.

Хотя мотивы обмана неясны, этот шаг вызывает вопросы о достоверности разведывательных данных из открытых источников, таких как AIS, которые всё более часто используются как военными так и журналистами. Есть убедительные доказательства того, что данные AIS были фальсифицированы. Представители НАТО не сразу ответили на запросы о комментариях, и голландский сайт новостей о военно-морской войне Marineschepen.nl подтвердил, что эти данные ложные.

Позиции АИС были переданы агрегатору АИС MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, недалеко от Одессы. Другие агрегаторы АИС также сообщили о ложных позициях. HMS Defender была показана под учетными данными, которые она в настоящее время использует, IMO 4907878.

HNLMS Evertsen был зарегистрирован как «Нидерландский военный корабль», MMSI 244942000. Неясно, как ложные данные AIS были введены в канал.

И HMS Defender, и HNLMS Evertsen являются частью CSG21, ударной авианосной группы авианосца HMS Queen Elizabeth (R08). Основная часть CSG21 осталась в Средиземном море, в то время как два боевых корабля временно развернуты в Черном море, где они выполняли "миссии свободы навигации" и проводили учения с союзниками. Они посетили Турцию и Украину, а также проведут учения с Румынией и Грузией. Они также встречались с эсминцем ВМС США USS Laboon (DDG-58).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости