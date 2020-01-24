Что стоит за «маршем на Крым» из Украины?

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24 января 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг»

Про подготовку "марша на Крым"

Украинские СМИ со ссылкой на Рефата Чубарова сообщают, что националисты и поддерживающие их члены запрещенной в России организации собираются организовать марш на Крым из Украины. Уже названа и дата — 2 мая.

«Поясню, что такая акция возможна, так как схема подобных провокаций уже отработана. Соответствующие специалисты из стран НАТО (прежде всего, инструкторы из США) будут руководить этой акцией.

Идея провокации состоит в том, что общественность в лице представителей «угнетаемого» этноса (женщины с детьми и старики) пойдут маршем (без оружия) на пограничные посты.

Дело в том, что по законам Украины пограничные посты России на Чонгаре незаконны, поэтому граждане Украины имеют право свободно передвигаться между Крымом и Херсонской областью.

Но вместе с женщинами и детьми пойдут специально подготовленные боевики, которые будут громить посты и нападать на наших пограничников.

Когда же российские пограничники попытаются прекратить все эти безобразия, подставят женщин и детей. Все это будет освещаться в прямом эфире украинскими и западными СМИ.

Непосредственно на месте курировать операцию будут сотрудники СБУ, а их заокеанские коллеги будут осуществлять общее проведение мероприятий.

Я не исключаю того, что в ходе беспорядков на границе уже запланирована гибель одного или двух участников акции.

Хотелось бы также отметить, что эта операция двойного действия. С одной стороны, она направлена против России, а с другой — против Зеленского, который пытается, пока весьма неудачно, отмежеваться от наиболее отмороженных националистов, тесно связанных с откровенным криминалом.

Словом, обстановка очень тревожная, но надеюсь, что наши дипломаты и правоохранительные органы смогут купировать эту операцию по своим закрытым каналам».

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5589959.html,

https://ruinformer.com/page/chto-stoit-za-marshem-na-krym-iz-ukrainy