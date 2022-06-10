Госсекретарь Блинкен заявил, что США «серьёзно обеспокоены» смертными приговорами ДНР британским наёмникам и марроканцу

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты «серьёзно обеспокоены» смертными приговорами Верховного суда ДНР, вынесенными в отношении двух подданных Великобритании и марокканца, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в Донбассе.
Глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter: «Мы серьёзно обеспокоены сообщениями о фиктивном суде и его решениях в отношении законных комбатантов».
Блинкен призвал «Россию и её марионеток» уважать международное гуманитарное право, - передаёт RT.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских подданных.
Реакция главы МИД Великобритании Лиз Трасс на смертный приговор двум британским наемникам показывает: в Соединенном Королевстве признали, что воюют с Россией. Такую точку зрения высказал адвокат Павел Астахов.