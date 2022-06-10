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Госсекретарь Блинкен заявил, что США «серьёзно обеспокоены» смертными приговорами ДНР британским наёмникам и марроканцу

, 10:01

Госсекретарь Блинкен заявил, что США «серьёзно обеспокоены» смертными приговорами ДНР британским наёмникам и марроканцу
Энтони Блинкен, фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты «серьёзно обеспокоены» смертными приговорами Верховного суда ДНР, вынесенными в отношении двух подданных Великобритании и марокканца, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в Донбассе.

Глава американского внешнеполитического ведомства написал в Twitter: «Мы серьёзно обеспокоены сообщениями о фиктивном суде и его решениях в отношении законных комбатантов».

Блинкен призвал «Россию и её марионеток» уважать международное гуманитарное право, - передаёт RT.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила приговор к смертной казни британских подданных.

Реакция главы МИД Великобритании Лиз Трасс на смертный приговор двум британским наемникам показывает: в Соединенном Королевстве признали, что воюют с Россией. Такую точку зрения высказал адвокат Павел Астахов.

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