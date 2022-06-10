Адвокат Павел Астахов о реакции Лиз Трасс на смертный британским наемникам в ДНР: «Британия признала, что воюет с Россией?»

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10 июня 2022, 09:30 Источник: Радио Sputnik

Адвокат Павел Астахов, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Реакция главы МИД Великобритании Лиз Трасс на смертный приговор двум британским наемникам, вынесенный в среду в ДНР, показывает: в Соединенном Королевстве признали, что воюют с Россией. Такую точку зрения высказал адвокат Павел Астахов в эфире радио Sputnik.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс охарактеризовала приговор как нелегитимный, назвав граждан своей страны, осужденных трибуналом ДНР, военнопленными.

Комментируя это высказывание Астахов сделал вывод: поскольку Британия считает своих граждан военнопленными, она признает, что находится в состоянии войны с Россией.

«Великобритания уже считает, что вступила в войну с российскими силами, которые проводят специальную военную операцию? Так получается? Она же [Лиз Трасс] грамотный человек, наверное, раз министр. Если она считает их военнопленными, то, значит, мы находимся в состоянии войны?»– задался вопросом адвокат.