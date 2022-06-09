Лиз Трасс решительно осудила вынесенный в ДНР смертный приговор британским наемникам

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9 июня 2022, 21:52

Лиз Трасс, Martyn Wheatley/globallook.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг решительно осудила приговор к смертной казни британских подданных, воевавших на стороне Украины на Донбассе. По словам Трасс, решение Верховного суду ДНР фиктивное.

Эту информацию глава британского внешнеполитического ведомства написала в своем аккаунте в Twitter, - передает ТАСС.

«Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — говорится в сообщении Лиз Трасс.

9 июня стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также уроженца Марокко Саадуна Брагима.