Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британских и мароканского наемников Шона Пиннера, Эйдена Аслина, и Саадуна Брагима

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9 июня 2022, 17:32

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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг вынес приговор троим иностранным наемникам, обвиненным в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Британские подданные Шон Пиннер и Эйден Аслин приговорены к смертной казни. Такой же приговор суд ДНР вынес марокканцу Саадуну Брагиму, передает корреспондент ТАСС.

В приговоре указано, что "по совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь". Председательствующий судебной палаты сообщил, что все осужденные признали вину по всем пунктам обвинения.

Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР.