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Аргументы Недели Общество 13+

Иностранные наёмники из Марокко и Британии частично признали вину на слушаниях в суде ДНР

, 19:14

Иностранные наёмники из Марокко и Британии частично признали вину на слушаниях в суде ДНР
Весы суда, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Находящиеся на скамье подсудимых в суде Донецкой Народной Республики наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим частично признали вину во время слушаний. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает РИА Новости.

Журналисты уточняют, что подсудимые признали вину по статье 232 УК ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

Следствие предъявляет гражданам Британии и Марокко обвинение в том, что они принимали участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

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