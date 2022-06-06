TG-канал «Голос с фронта» представил инфографику с зонами примерного расположения артиллерии ВСУ при обстреле Донецку

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6 июня 2022, 21:38

Боевики ВСУ, ATP/ Global Look Press.com

Сегодняшний понедельник выдался для столицы ДНР громким и разрушительным. Поскольку с утра боевики ВСУ наносили ожесточённые удары по Донецку и не только. В связи с этим Telegram-канал «Голос с фронта» подготовил инфографику отражающую возможное расположение артиллерийских систем, причастную к ударам по мирному населению.

Ранее стало известно, что Донецк опять оказался под обстрелом украинской артиллерии. Фиксируются прилёты по разным районам столицы Донецкой Народной Республики. По данным СЦКК, в понедельник, 6 июня, по Донецку выпустили почти 100 снарядов из гаубиц 122 мм, а также 50 ракет из «Градов».

Далее руководитель ДНР Денис Пушилин заявил журналистам телеканала «Россия 1», что боевики ВСУ уже применяют при обстрелах Донецка американское вооружение.

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько в понедельник, 6 июня, сообщил о гибели местной жительницы при обстреле со стороны позиций боевиков ВСУ.