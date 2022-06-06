Мэр Горловки Приходько: при обстреле города ВСУ погибла местная жительница

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 июня 2022, 17:31

Военный НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько в понедельник, 6 июня, сообщил о гибели местной жительницы при обстреле со стороны позиций боевиков ВСУ.

«Мирная жительница Калининского района Горловки С. Т. П. погибла в садоводческом кооперативе «Ветеран 7» вследствие обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны ВФУ. Нет прощения украинским нацистам!» − отметил мэр в Telegram.

Ранее сегодня стало известно, что Донецк опять оказался под обстрелом украинской артиллерии. Фиксируются прилёты по разным районам столицы Донецкой Народной Республики. По данным СЦКК, в понедельник, 6 июня, по Донецку выпустили почти 100 снарядов из гаубиц 122 мм, а также 50 ракет из «Градов».

Напомним, 4 июня ВСУ также обстреляли Горловку из РСЗО «Град». Было выпущено десять ракет.