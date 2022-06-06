Боевики ВСУ нанесли по Донецку удары из артиллерии

Донецк опять оказался под обстрелом украинской артиллерии. Фиксируются прилёты по разным районам столицы Донецкой Народной Республики. По данным СЦКК, в понедельник, 6 июня, по Донецку выпустили почти 100 снарядов из гаубиц 122 мм, а также 50 ракет из «Градов».
Мэр Алексей Кулемзин сообщает, что на месте прилётов работают спецслужбы республики. О пострадавших пока не сообщается.
По информации градоначальника столицы, прилёты зафиксированы в Киевском, Калининском, Куйбышевском, Ленинском и Петровском районах.
По уточнённым данным, в результате обстрела Калининского района на территории заправочной станции в районе Мотеля обнаружен неразорвавшийся снаряд.
Зафиксирован прилёт на ул. Капитана Ратникова. По ул. Куйбышева, 71 в результате обстрела автогаражей, произошло масштабное возгорание.
Телеграмм-каналы предоставляют видео из сегодняшнего Донецка. Город последние несколько дней под массированным обстрелом ВСУ
Спасатели стремятся оперативно погасить вспыхнувшие на месте взрывов пожары.
К несчастью, после обстрела боевиками ВСУ в Красногвардейском районе Макеевки погибли два человека, двое получили ранения. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.