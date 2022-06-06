Глава ДНР Пушилин: ВСУ уже используют при обстреле Донецка американское оружие

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6 июня 2022, 16:56

Денис Пушилин, глава ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Руководитель ДНР Денис Пушилин в понедельник, 6 июня, заявил журналистам телеканала «Россия 1», что боевики ВСУ уже применяют при обстрелах Донецка американское вооружение.

«Американское вооружение, в частности (гаубицы) М777, уже используется (украинскими войсками)», − приводит слова политика РИА Новости. Причём украинская сторона применяла эту тяжёлую артиллерию при обстреле спальных районов столицы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва сделает выводы, если Запад передаст Украине ракеты дальнего действия.

Напомним, сегодня стало известно, что Норвегия передала Украине 20 модернизированных 155-мм самоходных гаубиц М109/А3GN. Они уже находятся на передовой. Испания одобрила поставку Киеву 40 основных боевых танков (ОБТ) Леопард 2А4 и зенитных ракетных комплексов Aspide.