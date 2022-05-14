Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море становится территорией НАТО

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14 мая 2022, 09:25 Источник: РБК

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, Edijs Palens / globallookpress.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море становится территорией НАТО. По мнению главы латвийского МИД, это укрепит безопасность в акватории.

Эту информацию Ринкевичс сообщил в интервью газете Financial Times, комментируя вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Хельсинки и Стокгольм в ближайшие дни подадут заявку на вступление в НАТО.

Главу МИД Латвии поддержал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Литовский министр отметил, что присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу это «четкий сигнал, что северная часть Европы — это территория НАТО», их вступление «придало бы надежности» с политической точки зрения и укрепило бы безопасность в Северной Европе и Прибалтике. По убеждению Габриелюса Ландсбергиса, альянс должен добиться консенсуса, чтобы «каждый дюйм территории НАТО был защищен».

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выражает аналогичное мнение, - передает РБК.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пятницу, 13 мая, заявила, что Россия усилит границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Турция не поддерживает идею вступления в НАТО Финляндии и Швеции.