Жена Медведчука обратилась к кронпринцу Саудовской Аравии с просьбой посодействовать в обмене ее мужа на британских пленных

Аргументы Недели → В мире 13+

16 апреля 2022, 18:15 Источник: ТАСС

Оксана Марченко, фото: скриншот из видео/YouTube.

Оксана Марченко, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, задержанного во вторник сотрудниками СБУ, записала в субботу обращение к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. В нем она просит содействия в обмене ее мужа на британцев, плененных российскими военными и силами ДНР.

Марченко просит принца поговорить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы тот в свою очередь повлиял на Владимира Зеленского.

«Ваше королевское высочество, ваша страна и лично вы исторически поддерживаете близкие отношения с Великобританией, и у вас есть возможность повлиять на решения, принимаемые в Лондоне», - сказала Марченко в своем видеообращении, записанном на английском языке (перевод ТАСС).

Ранее в субботу супруга Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен граждан Великобритании. До этого она записала обращения к Зеленскому и Эрдогану.