Жена Медведчука попросила Эрдогана оказать помощь в освобождении ее мужа, назвав его задержание проявлением терроризма

Супруга Виктора Медведчука, задержанного СБУ во вторник, записала обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении ее мужа.
Она назвала действия украинских властей в отношении политика «проявлением терроризма». Его задержание, по ее словам, противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права.
«Мой муж был незаконно задержан Службой безопасности Украины по личному указанию господина Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника», - сказала Марченко, добавив, что опасается за жизнь своего супруга.
«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются <...> Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», - сказала она.
Марченко в среду обратилась также к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа.