Жена Медведчука попросила Эрдогана оказать помощь в освобождении ее мужа, назвав его задержание проявлением терроризма

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13 апреля 2022, 19:04 Источник: YouTube

Оксана Марченко, фото: скриншот из видео/YouTube.

Супруга Виктора Медведчука, задержанного СБУ во вторник, записала обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении ее мужа.

Она назвала действия украинских властей в отношении политика «проявлением терроризма». Его задержание, по ее словам, противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права.

«Мой муж был незаконно задержан Службой безопасности Украины по личному указанию господина Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника», - сказала Марченко, добавив, что опасается за жизнь своего супруга.

«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются <...> Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», - сказала она.

Марченко в среду обратилась также к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа.