Жена Виктора Медведчука обратилась к Зеленскому с требованием немедленно освободить ее мужа

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13 апреля 2022, 17:53 Источник: YouTube

Оксана Марченко, фото: соцсети.

Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, который был задержан 12 апреля сотрудниками СБУ, Оксана Марченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить его.

«Прошу вас принять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие в Украине. И вам, господин президент, очень хорошо это известно. Нет никакого сомнения, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», - говорится в обращении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя в среду возможность обмена Медведчука, заявил, что это иностранный политический деятель, а не гражданин России. По его словам, в Москве не знают, хочет ли Медведчук, чтобы его обменяли.