Володин считает жалким и низким поведение президента ФРГ Штайнмайера, с которым отказался встретиться Зеленский

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13 апреля 2022, 12:25

Вячеслав Володин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что пока у власти в России находится президент Владимир Путин, вернуться с этой страной к нормальным отношениям невозможно.

Штайнмайер сделал это заявление во время визита в Польшу, а президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с президентом Германии.

Володин в своем Telegram-канале раскритиковал Штайнмайера, сменившего риторику после отказа Зеленского провести с ним переговоры. "Выглядит это настолько жалко и низко, тем более когда это делает глава государства. Как оказалось, несамостоятельного", — пишет Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента отметил, что власти европейских стран боятся перечить США, так как в Европе расположены их военные базы.

"США заставляют европейских политиков совершать поступки, после которых у них нет будущего. Как, впрочем, и у Зеленского", — подытожил Володин.

Штайнмайер во вторник, 12 апреля, выразил мнение, что возвращение к нормальным отношениям с Российской Федерацией при президенте Владимире Путине не представляется возможным. Президент ФРГ сам подтвердил, что хотел посетить Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но на Украине сочли нежелательным его присутствие