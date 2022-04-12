Штайнмайер выразил мнение, что возвращение к «нормальным отношениям» с Россией при Путине невозможно

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 12 апреля, выразил мнение, что возвращение к нормальным отношениям с Российской Федерацией при президенте Владимире Путине не представляется возможным.
Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что в настоящий момент ясно – "возвращение к нормальности" при Владимире Путине невозможно. Президент ФРГ также призвал задокументировать и расследовать "военные преступления РФ на Украине".
Напомним, что Россия категорически отвергает все обвинения в военных преступлениях на украинской территории. Москва также отмечает, что при этом существуют свидетельства преступлений военных и нацбатов Украины против мирных жителей.