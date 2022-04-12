Штайнмайер выразил мнение, что возвращение к «нормальным отношениям» с Россией при Путине невозможно

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12 апреля 2022, 21:28 Источник: РИА "Новости"

Франк-Вальтер Штайнмайер, Julian Stratenschulte/dpa

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 12 апреля, выразил мнение, что возвращение к нормальным отношениям с Российской Федерацией при президенте Владимире Путине не представляется возможным.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что в настоящий момент ясно – "возвращение к нормальности" при Владимире Путине невозможно. Президент ФРГ также призвал задокументировать и расследовать "военные преступления РФ на Украине".

Напомним, что Россия категорически отвергает все обвинения в военных преступлениях на украинской территории. Москва также отмечает, что при этом существуют свидетельства преступлений военных и нацбатов Украины против мирных жителей.