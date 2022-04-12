Штайнмайер подтвердил, что в Киеве сочли нежелательным его присутствие

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что хотел посетить Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако на Украине сочли нежелательным его присутствие.
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что несколько дней назад польский президент Анджей Дуда выдвинул идею, чтобы они вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в столицу Украины, чтобы продемонстрировать сильный сигнал общей европейской солидарности с Киевом.
Политик уточнил, что был готов к этому визиту, однако украинские власти сочли его присутствие нежелательным.