Штайнмайер подтвердил, что в Киеве сочли нежелательным его присутствие

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12 апреля 2022, 18:49 Источник: РИА "Новости"

Франк-Вальтер Штайнмайер, IMAGO/Christian Spicker

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что хотел посетить Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако на Украине сочли нежелательным его присутствие.

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что несколько дней назад польский президент Анджей Дуда выдвинул идею, чтобы они вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы совершили поездку в столицу Украины, чтобы продемонстрировать сильный сигнал общей европейской солидарности с Киевом.

Политик уточнил, что был готов к этому визиту, однако украинские власти сочли его присутствие нежелательным.