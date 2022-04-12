Bild сообщает, что Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его связей с РФ

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12 апреля 2022, 17:42 Источник: РИА "Новости"

Франк-Вальтер Штайнмайер, IMAGO/Christian Spicker

Глава Украины Владимир Зеленский отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве якобы из-за его тесных связей с РФ в последние годы. Об этом во вторник сообщило издание Bild.

Таблоид со ссылкой на украинские правительственные круги отметил, что Франк-Вальтер Штайнмайер планировал 13 апреля посетить Украину, однако Владимир Зеленский не пожелал встречаться с политиком в Киеве.

Вышеуказанное решение якобы связано с тем, что Штайнмайер в последние годы имел тесные связи с властями Российской Федерации. Кроме того, он являлся приверженцем проекта "Северный поток – 2", который в материале назван "спорным".