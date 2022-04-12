На Украине Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва и отсрочке демобилизации военнослужащих срочников

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12 апреля 2022, 08:16

Британский премьер Б. Джонсон и В. Зеленский, фото из соцсети Вконтакте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва и отсрочке демобилизации отслуживших военнослужащих. На Украине действует военное положение и была объявлена всеобщая мобилизация в ответ на спецоперацию, проводимую Вооруженными силами РФ.

Военное положение на Украине с 26 марта было продлено на 30 суток. Указ об отмене весеннего призыва, который должн быть в апреле — июне 2022 года, опубликован на сайте президента Украины.

Увольнение в запас ранее призванных на срочную службу произойдёт «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации», - передает RT.

Зеленский внес изменения в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря 2021 года.