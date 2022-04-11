Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что отказывающиеся от российского газа страны ЕС обратятся за ним к России осенью

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11 апреля 2022, 15:22 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Заявляющие об отказе российского газа весной 2022 года европейские страны, вернутся к его полноценной закупке у России будущей осенью. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев выразил мнение, что сейчас страны Европы "выпендриваются, пока у них в хранилищах есть газ". По словам парламентариях, хранилища заполнены газом на 25 процентов.

Матвейчев уверен, что все равно Европа потом будет покупать голубое топливо из России в рублях, по той схеме, которую им предложили после решения президента РФ Владимира Путина, и в любом случае вернутся к осени. "Там дело еще с урожаем связано, с повышением цен на все продукты, будет меньше поставок на мировой рынок, потому что удобрений туда поставили", - пояснил депутат в беседе с URA.RU.

По мнению Матвейчева, в Европе "будет паника", и они обратятся за российским газом.

Парламентарий также отметил, что у Европы не будет возможности замораживать и арестовывать российские счета, так как газ они будут покупать за евро газ в наших банках, менять на рубли, счета будут в России. "Это значит, что они не смогут больше арестовывать никаких счетов", — подчеркнул Матвейчев.

В Латвии газовая компания Latvijas Gāze уже рассматривает, изучает, анализирует возможность рассчитываться за российский газ в рублях.

Из истории: 40 лет назад США приказали Европе отказаться от закупок советского газа, который стоил намного дешевле американского. Вместо него Америка навязала Европе свой уголь.