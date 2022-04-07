История повторяется: 40 лет назад США запретили советский газ, но Европа не подчинилась

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7 апреля 2022, 12:41

40 лет назад США приказали Европе отказаться от закупок советского газа, который стоил намного дешевле американского. Вместо него Америка навязала Европе свой уголь. То есть от дешёвого, надежного и постоянного энергоносителя страны Европы заставляли перейти на дорогой, ненадёжный и ограниченный в объёмах, зависимый от транспортировки из-за океана.



Специально построенный СССР газопровод Уренгой - Помары - Ужгород был нужен прежде всего Европе. Предполагалось строить его совместно, немецкие, итальянские, французские предприятия и рабочие были бы обеспечены работой и заказами, а Советский Союз расплатился бы с ними бесплатным газом. Но дядя Сэм сказал нет!



В 1982 года Европа отказалась подчиниться США, президент Рейган даже впал в ступор от неожиданности. Газопровод обходился СССР дороже строительства БАМа, он проходил по труднодоступным для строительства местам, через Уральские горы и пересекал 600 рек. Но США только вставляли палки в колёса, запрещали передавать СССР технологии, трубы, оборудование. Но газопровод запустили досрочно и СССР сразу в 1,5 раза опередил Штаты по добыче природного газа. Наложенные США санкции только простимулировали отечественную промышленность. Оборудование и трубы, которые нам запрещали поставлять, начали выпускать на советских заводах.



Несмотря на то, что СССР был недружественной для капиталистов страной, несмотря на «Железный занавес», практически все немецкие канцлеры до нынешнего Олафа Шольца, отстаивали интересы своего народа и промышленности в дешёвых энергоносителях. А в это время США перешли к подлой подковёрной войне. Стали поставлять в СССР через посредников оборудование и программное обеспечение со специально встроенными ошибками, не говоря уже о санкциях и заговорах. Результатом этой войны стал развал СССР в нечестной и неконкурентной борьбе с мировым капитализмом.