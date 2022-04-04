Латвийская газовая компания компания анализирует возможность платить за российский газ в рублях

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4 апреля 2022, 11:57 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Латвии газовая компания Latvijas Gāze рассматривает, изучает, анализирует возможность рассчитываться за российский газ в рублях. В организации отметили, что на первый взгляд, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна.

В настоящее время специалисты компании Latvijas Gāze анализируют способ расчета в российской валюте с юридической и деловой точек зрения.

"Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна", — говорится в сообщении компании.

Председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис ранее решил, что возможности расплачиваться рублями за поставки природного газа из России нет, поскольку контракт предусматривает расчеты в евро.