TG-канал «RT на русском»: войска ДНР при помощи армии России выбивают оставшуюся часть нацбатов на «Азовстали» в Мариуполе

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9 апреля 2022, 17:51

Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ДНР при помощи российской армии выбивают оставшуюся часть украинских националистических батальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Войска Народной милиции ДНР при поддержке ВС РФ выбивают оставшуюся часть националистических батальонов ВСУ на заводе “Азовсталь”. Звуки выстрелов и артиллерийскую канонаду можно услышать практически из любой части Мариуполя», — говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины.