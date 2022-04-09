TG-канал «RT на русском»: войска ДНР при помощи армии России выбивают оставшуюся часть нацбатов на «Азовстали» в Мариуполе

Войска ДНР при помощи российской армии выбивают оставшуюся часть украинских националистических батальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».
«Войска Народной милиции ДНР при поддержке ВС РФ выбивают оставшуюся часть националистических батальонов ВСУ на заводе “Азовсталь”. Звуки выстрелов и артиллерийскую канонаду можно услышать практически из любой части Мариуполя», — говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины.