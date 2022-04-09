Российский посол в США Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
«Посол назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины: угроз для России с украинской территории быть не должно», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию в соседней стране. Как сообщалось ранее в субботу, Анатолий Антонов выступил с заявлением о том, что Москва не потерпит убийства мирных граждан на Украине и пыток российских солдат.