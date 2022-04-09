Российский посол в США Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины

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9 апреля 2022, 17:34

Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Посол назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации Украины: угроз для России с украинской территории быть не должно», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию в соседней стране. Как сообщалось ранее в субботу, Анатолий Антонов выступил с заявлением о том, что Москва не потерпит убийства мирных граждан на Украине и пыток российских солдат.