Посол в США Антонов: Москва не потерпит убийства мирных граждан на Украине и пыток российских солдат

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9 апреля 2022, 16:48

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Москва не потерпит убийства мирных граждан на территории Украины и пыток российских солдат. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах.

«РФ не потерпит убийства мирных граждан на Украине, а также пыток российских солдат», — процитирован дипломатический представитель в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию в соседней стране. Ранее сегодня Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что украинские националисты сбежали через окна от чеченских бойцов в городе Рубежное, расположенном в Донбассе.