Кадыров: украинские националисты сбежали через окна от чеченских бойцов в городе Рубежное в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

9 апреля 2022, 16:20

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские националисты сбежали через окна от чеченских бойцов в городе Рубежное, расположенном на территории Донбасса. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«В это утро сон бандеровцев нарушили наши братья Исмаил Агуев и его бойцы. Дело было в Рубежном. Те нацисты, которые были на дозоре, без долгих раздумий были отправлены из "Шмелей" прямиком на тот свет», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, «та часть бандеровцев, которая любит храпеть, дала стрекача прямиком из постелей через окна».

Как сообщалось ранее в субботу, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет другого выхода, кроме переговоров с Россией.