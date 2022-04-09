Президент Зеленский: у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией

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9 апреля 2022, 13:44

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

У Киева нет другого выхода, кроме переговоров с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением во время беседы с немецким изданием Bild выступил некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский.



«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — отметил Зеленский.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее в субботу, министерство обороны РФ указало на то, что украинская сторона готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.