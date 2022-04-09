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Президент Зеленский: у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией

, 13:44

Президент Зеленский: у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

У Киева нет другого выхода, кроме переговоров с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением во время беседы с немецким изданием Bild выступил некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — отметил Зеленский.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее в субботу, министерство обороны РФ указало на то, что украинская сторона готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

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Политика

Александр Тихонов о заявлении Маркку Хаапасалми: Его задача – подавать Елене Вяльбе пальто на совете FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS)на выборах в мае. Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, резко раскритиковал такое заявление Маркку Хаапасалми. «Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен.»

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