Президент Зеленский: у Украины нет другого выхода, кроме переговоров с Россией

У Киева нет другого выхода, кроме переговоров с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением во время беседы с немецким изданием Bild выступил некоторое время назад украинский президент Владимир Зеленский.
«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — отметил Зеленский.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее в субботу, министерство обороны РФ указало на то, что украинская сторона готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.