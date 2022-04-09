Минобороны РФ: Украина готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области

Украина готовит провокацию для обвинения Российской Федерации в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны РФ.
«По подтвержденным данным, Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал РИА Новости.
В ведомстве отметили, что силы РФ покинули город более недели назад.
Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео уничтожения российским беспилотником украинского танка, работавшего из укрытия в промышленной застройке.