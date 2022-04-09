Минобороны РФ: Украина готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области

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9 апреля 2022, 11:10

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Украина готовит провокацию для обвинения Российской Федерации в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. С соответствующим заявлением выступило министерство обороны РФ.

«По подтвержденным данным, Киев готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал РИА Новости.

В ведомстве отметили, что силы РФ покинули город более недели назад.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео уничтожения российским беспилотником украинского танка, работавшего из укрытия в промышленной застройке.