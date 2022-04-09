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Минобороны РФ показало на видео уничтожение беспилотником украинского танка, работавшего из укрытия в промышленной застройке

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Минобороны РФ показало на видео уничтожение беспилотником украинского танка, работавшего из укрытия в промышленной застройке
Украинский танк, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Российское министерство обороны продемонстрировало на видео уничтожение беспилотником танка Вооруженных сил Украины, работавшего из укрытия в промышленной застройке. Запись, предоставленную военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Кадры уничтожения танка ВСУ, который работал из укрытия в промышленной застройке. Экипаж обнаружил и поразил расчет российского беспилотника», — прокомментировал выложенный ролик TG-канал.

Ранее в субботу сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей, которые ликвидировали украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

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