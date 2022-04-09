Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей, уничтоживших ракетами украинский комплекс «Бук-М1»

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9 апреля 2022, 10:09

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей, которые ликвидировали ракетами украинский комплекс «Бук-М1». Видео появилось на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса “Бук-М1”. Летчики выполнили пуски ракет класса “воздух-поверхность”», — говорится в описании выложенного ролика.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российское министерство иностранных дел заявило, что НАТО затягивает конфликт на территории Украины, продолжая поставлять киевской стороне оружие.